Путин обсудил с членами Совбеза перспективы отношений с Европой

Путин: отношения России и Европы находятся в кризисе не по вине Москвы

Президент России Владимир Путин в пятницу обсудил с членами Совета безопасности работу дипломатии на европейском треке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во вступительном слове глава государства констатировал, что сейчас отношения России с европейскими странами находятся в кризисе.

«Не по нашей вине. Ссылки на украинские события не имеют достаточных оснований, кризис произошел по вине прежней американской администрации и ряда ведущих европейских стран», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что переворот на Украине стал причиной цепочки событий, которые до сих пор происходят.

«И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития отношений, от восстановления отношений», — напомнил он.

Ранее Путин поручил правительству проработать уход с европейских газовых рынков.