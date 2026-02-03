Путин обсудил работу в формате ОПЕК+ с принцем Саудовской Аравии

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны подняли на обсуждение совместную работу в формате ОПЕК+, актуальную международную и региональную повестку. Путин и бен Салман сошлись во мнении, что отношения стран достигли высокого уровня и приобрели многоплановый и обоюдовыгодный характер.

Россия и Саудовская Аравия продолжат и дальше укреплять сотрудничество в разных отраслях, в том числе политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскрыл детали переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, лидеры ведут активный диалог и продолжат общение на регулярной основе в этом году.

Шойгу назвал отношения глав государств дружественными. Во время предыдущих переговоров китайская и российская стороны затронули обстановку в различных регионах мира.