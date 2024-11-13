Путин обсудил координацию в ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили расширение связей двух государств в политической, торгово-экономической и гуманитарной области. Также Путин и Аль Сауд отметили высокий уровень дружественных отношений стран и эффективность принятых мер для баланса на мировом энергетическом рынке. Они указали на важность продолжения координации в ОПЕК+.

Темой обсуждения также конфликт на Ближнем Востоке. По данным пресс-службы, позиция сторон по урегулированию палестино-израильского конфликта практически совпадает.

Страны ОПЕК+ приняли решение вести нефтедобычу в сокращенном режиме до конца года. Участники организации подтвердили свою готовность следовать сделке.