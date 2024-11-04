Государства ОПЕК+ продолжат добывать нефть в сокращенном режиме до конца года

Страны ОПЕК+ решили продолжить добывать нефть в сокращенном режиме до конца года, сообщила пресс-служба организации. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман сократили добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки еще в ноябре прошлого года.

Члены альянса подтвердили, что привержены достижению полного соответствую сделки.

«Страны также отметили недавнее заявление Ирака и совместное заявление России и Казахстана, в которых они решительно подтвердили свою приверженность соглашению, включая дополнительные добровольные корректировки добычи и графики компенсаций за перепроизведенные объемы с января 2024 года», — уточнили в пресс-службе ОПЕК+.

В прошлом году Пакистан начал закупать российскую нефть. Советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан заявил, что власти страны нарастить импорт черного золота из России.