Путин обратился к «разочаровавшимся»

Любые разочарования возникают от избыточных ожиданий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова в Telegram-канале привел журналист Павел Зарубин.

«Что касается разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий — известное общее правило», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в переговорном процессе для решения важных вопросов необходимы конструктивное общение и «обстоятельный разговор», но спокойно, а не на публику. По его словам, по этой причине Россия предложила создать три рабочие группы: гуманитарную, политическую и военную.

«Реакция украинской стороны позитивная. Мы договорились, что можем вести переговоры без камер и политического треска, искать компромиссы. Их [групп] работа пока не началась, но первая реакция украинской стороны, как нам показалось, была положительной», — добавил российский лидер.

Ранее Путин назвал героизм бойцов СВО залогом успешного наступления.