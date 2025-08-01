Путин назвал залогом успешного наступления героизм бойцов СВО

Российские войска продолжили наступление в зоне проведения специальной военной операции, проявляя настоящий героизм. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме.

Глава государства подчеркнул, что не просто так привел своего коллегу к зоне заложения храма в память обо всех погибших за Отечество воинах.

«Сегодняшняя положительная динамика на фронте, она связана, разумеется, с героизмом наших ребят, которые идут вперед. Но мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину», — заявил Путин.

Президент добавил, что именно герои прошлых лет сформировали воззрение современных бойцов, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции.

В ходе своего выступления на Валааме президент России Владимир Путин заявил, что цели урегулирования конфликта на Украине остались без изменений и предусматривают обеспечение безопасности и искоренение причин кризиса. Глава государства добавил, что достичь поставленных задач возможно только в контексте общей европейской безопасности.