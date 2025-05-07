Путин обозначил основы союзнических отношений России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев подчеркнул, что традиции взаимовыручки остаются основой для союзнических отношений с Белоруссией. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин обратил внимание, что посвященное памяти героических защитников Отечества мероприятие проходит в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Наши отцы, деды и прадеды восемь десятилетий назад ценой неимоверных усилий и огромных жертв не только отстояли родную землю, но и спасли Европу и весь мир от нацистского порабощения», — заявил президент.

Российский лидер отметил, что звания «Город-герой» за особые заслуги в защите Родины от захватчиков получили 12 городов Советского Союза — Москва и Минск, Сталинград и Ленинград, Киев и Севастополь, Керчь и Одесса, Керчь и Новороссийск, Смоленск и Мурманск.

«Важно, что добрые традиции взаимовыручки и дружбы, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой для развития союзнических и дружественных отношений между странами», — добавил Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лидерам стран не завидовать его частым встречам с Путиным.