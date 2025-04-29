Лукашенко посоветовал лидерам стран не завидовать его частым встречам с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лидерам других стран не завидовать его частым встречам с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава республики заявил на двусторонней встрече в Волгограде.

Вместо зависти лидеры должны присоединиться к встречам с Путиным, подчеркнул Лукашенко.

«Пусть никто не удивляется, что мы часто встречаемся, мы же ни от кого не отпихиваемся. Мы готовы принимать… Пожалуйста, кто хочет, пусть присоединяются», — заявил глава Белоруссии.

Двустороння встреча Путина и Лукашенко состоялась в Волгограде. Российский лидер поблагодарил президента Белоруссии за визит на священную Сталинградскую землю.

Во время выступления на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» Лукашенко заявил, что за историческую память нужно держаться, «вцепившись зубами». Это особенно важно на фоне попыток стереть память о победе СССР в Великой Отечественной войне.