Путин обозначил базу для развития отношений России с КНДР

Отношения России и КНДР прошли суровые испытания. Подвиги прошлых лет станут основой для развития сотрудничества в будущем, заявил на переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне президент России Владимир Путин. Его процитировал RT .

«Подвиги наших предшественников — это хорошая база для развития наших отношений сегодня», — сказал он.

Путин напомнил, что в 1945 году советские летчики боролись с японскими захватчиками Кореи, а в 1950–1953 годах совершили десятки тысяч боевых вылетов во время освободительной войны. Его собеседник Ким Чен Ын заявил, что отношения КНДР с Россией вступили в новый период расцвета, несравнимый даже с сотрудничеством Северной Кореи и СССР.

Российская делегация прибыла в Пхеньян вечером 18 июня. На следующее утро прошли торжественная церемония и переговоры в расширенном составе с участием представителей правительств двух стран.