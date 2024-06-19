Путин объяснил значение позиции КНДР по украинскому конфликту
Путин: позиция КНДР по Украине подтверждает суверенный курс страны
Позиция властей Северной Кореи по украинскому вопросу подтверждает суверенный курс страны. Такую оценку точке зрения КНДР дал президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян, сообщило РИА «Новости».
«Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования», — отметил он после переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
Президент обратил внимание, что Северная Корея также прекрасно понимает истинные первоначальные причины этого кризиса.
Такая линия правительства страны — еще одно наглядное подтверждение подлинно самостоятельного, независимого и суверенного курса, выразил уверенность Путин.
Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом России в расширенном составе, заявлял о том, что КНДР полностью поддерживает РФ в проведении специальной военной операции.