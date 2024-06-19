Путин объяснил значение позиции КНДР по украинскому конфликту

Путин: позиция КНДР по Украине подтверждает суверенный курс страны

Фото: РИА «Новости»

Позиция властей Северной Кореи по украинскому вопросу подтверждает суверенный курс страны. Такую оценку точке зрения КНДР дал президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян, сообщило РИА «Новости».

«Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования», — отметил он после переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Президент обратил внимание, что Северная Корея также прекрасно понимает истинные первоначальные причины этого кризиса.

Такая линия правительства страны — еще одно наглядное подтверждение подлинно самостоятельного, независимого и суверенного курса, выразил уверенность Путин.

Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом России в расширенном составе, заявлял о том, что КНДР полностью поддерживает РФ в проведении специальной военной операции.

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