Путин объяснил, почему ОДКБ не вмешалась в события в Карабахе

Путин: ситуация с Нагорным Карабахом не имела отношения к ОДКБ

Ситуация с обострением в Нагорном Карабахе не имела отношения к ОДКБ. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Он объяснил, что в отношении армянской стороны не было внешней агрессии, от которой должна защищать ОДКБ. По его словам, события в регионе имеют свою специфику. Армения не признала Карабах независимым государством и не включала его территорию к свой состав, добавил глава государства.

«Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения, к Армении прямого отношения не имеет», — подчеркнул Путин.

В связи с этим позиция армянских властей, требовавших вмешательства ОДКБ, выглядит странной, отметил президент.

«И поэтому претендовать на то, что ОДКБ должно было воевать на территории этого анклава, несколько странновато. Ну не так ли?» — подытожил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал участвовать в заседании ОДКБ в Астане. Однако страна пока не заявляла о выходе из структуры.