Лаврова поразила просьба главы ЕК к Трампу не вмешиваться в дела Европы

Лавров: ЕК вмешивается в выборы в Молдавии, прося Трампа не делать это с ЕС

Призыв председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу не вмешиваться в европейскую демократию поражает с учетом вмешательства Евросоюза в выборы в суверенных государствах. Об этом на заседании комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Я поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад фон дер Ляйен публично призвала Трампа не вмешиваться в европейскую демократию», — отметил он.

Лавров добавил, что сам Евросоюз при этом активно вмешается в выборы в суверенных странах, например Румынии или Молдавии.

«Ничтоже сумняшеся люди выдают такие сентенции», — заключил глава МИД.

Ранее представитель дипведомства Мария Захарова сравнила Урсулу фон дер Ляйен с козлом в огороде.