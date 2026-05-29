Путин не стал раскрывать детали своего выступления на ПМЭФ

Фото: Сотрудничество двух стран обсудили на заседании Совета регионов России и Узбекистана / Медиасток.рф

Президент России Владимир Путин отказался раскрыть содержание своего доклада на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Давайте сейчас говорить об этом не будем, а то вы сами не приедете, вам все заранее будет ясно, неинтересно слушать», — ответил российский лидер журналисту на вопрос о содержании его речи на ПМЭФ-2026.

Он побеседовал с прессой по окончании заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.

Форум начнется в Санкт-Петербурге уже 3 июня. На нем президент России традиционно выступает с содержательным докладом.

Ранее Путин сообщил, что партнеры по ЕАЭС направят на ПМЭФ большие делегации, а один из наблюдателей будет там главным гостем.