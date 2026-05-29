Путин не стал раскрывать детали своего выступления на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин отказался раскрыть содержание своего доклада на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Давайте сейчас говорить об этом не будем, а то вы сами не приедете, вам все заранее будет ясно, неинтересно слушать», — ответил российский лидер журналисту на вопрос о содержании его речи на ПМЭФ-2026.
Он побеседовал с прессой по окончании заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
Форум начнется в Санкт-Петербурге уже 3 июня. На нем президент России традиционно выступает с содержательным докладом.
Ранее Путин сообщил, что партнеры по ЕАЭС направят на ПМЭФ большие делегации, а один из наблюдателей будет там главным гостем.