Путин заявил о революции в сфере беспилотников в России

Президент Владимир Путин назвал революцией сделанное российским оборонно-промышленным комплексом в области беспилотных летательных аппаратов. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию и саммита ОДКБ.

Российский лидер подчеркнул, что государство сделало очень многое в области беспилотной техники.

«Теперь, разумеется, мы очень многое сделали просто. Я полагаю, это революция для нас в области беспилотной техники и беспилотных летательных аппаратов — БПЛА», — добавил президент.

Он заявил, что страна готова делиться со своими партнерами по ОДКБ вооружениями и техникой, предоставляя льготные условия. Россия экспортирует авиационную технику, включая самолеты и вертолеты.

Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Глава государства провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.

Президент призвал страны организации быть готовыми к любым агрессивным действиям извне.