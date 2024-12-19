Путин назвал выполненными цели России в Сирии

Россия в ходе военной операции в Сирии достигла всех своих целей и не допустила создания на территории страны террористического анклава. Поэтому нельзя считать, что смена власти в государстве привела к поражению РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что 10 лет назад Сирия могла повторить судьбу Афганистана и превратиться в один из самых крупных террористических очагов.

«Мы пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что вооруженные группировки, которые тогда вели борьбу с правительственными войсками, сильно изменились. Во всяком случае, так считают в странах Запада, которые сегодня начали налаживать с ними контакт.

«Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли?» — обратился Путин к западным журналистам.

Отвечая на вопрос о наличии российских войск в Сирии, глава государства отметил, что их там давно нет. Россия держала в арабской республике только военно-воздушную и военно-морскую базы.

«Наземная компонента состояла из вооруженных сил самой Сирии и некоторых, как все мы знаем, здесь секрета никакого нет, так называемых проиранских боевых соединений», — добавил Путин.

Он пояснил, что их больше использовали для доставки гуманитарной помощи. При этом сейчас большая часть государств Ближнего Востока настаивает на том, что военные базы России в Сирии оставались.

Отвечая на вопросы журналистов, президент России признался, что пока не встречался с оставившим свой пост сирийским лидером Башаром Асадом, который переехал с семьей в Москву. Он пояснил, что планирует провести переговоры с бывшим коллегой и спросит у него о судьбе пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса.