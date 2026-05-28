Путин назвал угрозы, общие для всех стран

Терроризм, экстремизм, неконтролируемое распространение ядерного оружия, наркобизнес и киберпреступность — это серьезная опасность для всех стран, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС .

«Как и ранее, серьезную опасность для всех без исключения государств — представляют международный терроризм, риски неконтролируемого распространения ядерного оружия, экстремизм, наркобизнес и киберпреступность», — отметил президент, обращаясь к участникам XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в рамках Международного форума по безопасности.

Путин подчеркнул, что подобные мероприятия глобального уровня позволяют вести профессиональный диалог, и они необходимы сейчас, в эпоху глобальных вызовов.

Ранее прошли совместные российско-белорусские учения по приведению в боевую готовность ядерных сил ВС России.