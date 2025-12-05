Путин назвал Россию и Индию давними друзьями

Путин заявил, что Россия дорожит крепкой и долгой дружбой с Индией

Россия искренне дорожит отношениями крепкой дружбы с Индией, взаимодействие между странами начало закладываться еще в середине XX века. Об этом заявил президент Владимир Путин во время государственного приема в его честь.

«Фундамент этих отношений закладывался еще в середине прошлого века, когда наша страна активно поддержала борьбу за национальное освобождение», — отметил глава государства.

Путин напомнил о вкладе советских специалистов в укрепление сотрудничества с Индией. Они активно помогали в создании крупных объектов промышленности, энергетики, инфраструктуры и в развитии космических программ

На сегодняшний день Россия и Индия, отметил Путин, совместно работают над установлением многополярного мира. Он выразил уверенность, что достигнутые между странами договоренности дадут серьезный импульс развитию двусторонних отношений.

Премьер-министр республики Нарендра Моди ранее заявил, что Путин играет особую роль в укреплении отношений своей страны с Индией. Российский лидер заложил основу стратегического партнерства еще 25 лет назад.