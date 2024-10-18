Россия открыта для сотрудничества. Об этом президент Владимир Путин напомнил во время выступления на деловом форуме БРИКС.

«Уважаемые коллеги, Россия максимально открыта для взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул глава государства.

По его словам, государство формирует комфортные, глобальные конкурентные условия для иностранного и российского бизнеса, а также для привлечения технологий и капитала из-за границы.

В рамках форума президент отметил, что Россия выполнила большую часть плана мероприятий на председательство в БРИКС. Действия нацелены на продвижение партнеров по трем ключевым направлениям: экономика, культура и политика.