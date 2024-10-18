«Максимально открыта». Путин — о готовности России к сотрудничеству
Путин напомнил о готовности России к деловому сотрудничеству
Россия открыта для сотрудничества. Об этом президент Владимир Путин напомнил во время выступления на деловом форуме БРИКС.
«Уважаемые коллеги, Россия максимально открыта для взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул глава государства.
По его словам, государство формирует комфортные, глобальные конкурентные условия для иностранного и российского бизнеса, а также для привлечения технологий и капитала из-за границы.
В рамках форума президент отметил, что Россия выполнила большую часть плана мероприятий на председательство в БРИКС. Действия нацелены на продвижение партнеров по трем ключевым направлениям: экономика, культура и политика.