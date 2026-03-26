Путин назвал наглядными последствия отказа стран от суверенитета

В последнее время стало очевидно, каковы последствия отказа от суверенитета в пользу, как часто кажется, более спокойной и дешевой жизни. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Думаю, уже ни у кого нет сомнений, что значит в современном мире суверенитет», — отметил глава государства.

Он отметил, что Россия должна быть сильной и единой, чтобы ответить на вызов времени и выдержать переход всей глобальной экономики к новому состоянию.

Ранее экс-премьер Швеции Магдалена Андерссон пригрозила России ядерным ударом. В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, кто Андерссон такая, и предложила европейским странам сначала отстоять собственный суверенитет, в частности над Гренландией.