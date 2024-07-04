Путин назвал многополярный мир реальностью

Многополярное мироустройство стало реальностью, количество поддерживающих такую идею стран увеличивается. Об этом на совете глав стран-участников ШОС в Астане заявил президент России Владимир Путин.

«Многополярный мир стал реальностью, увеличивается круг государств, которые выступают за справедливое мироустройство. Активная позиция ШОС востребована в мире, в котором происходят необратимые и стремительные перемены», — отметил он.

Глава государства отметил, что наряду с БРИКС Шанхайская организация сотрудничества является основной опорой нового миропорядка. По его словам, именно эти межгосударственные объединения выступают мощным локомотивом процессов утверждения подлинной многополярности и глобального развития.

Путин добавил, что в настоящее время укрепляются новые центры экономического развития и силы, а также растет количество стран, готовых отстаивать свои законные права.

Ранее Путин назвал поддержание безопасности одной из задач ШОС.