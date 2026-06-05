Использование доллара в политической борьбе было большой ошибкой предыдущего руководства Соединенных Штатов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

«Попытка использования доллара <…> в качестве оружия в политической борьбе была <…> катастрофической, стратегической ошибкой прежнего руководства США», — сказал глава государства.

Российский лидер напомнил, что страны мира задумались о сохранности своих резервов именно в тот момент, когда администрация бывшего американского лидера Джо Байдена начала пользоваться долларом как инструментом борьбы.

По словам Путина, тогда ко множеству стран, средства которых вложены в американские активы, пришло осознание, что это оружие могут применить и против них.

Ранее стало известно, что российский президент поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за влияние на манеры главы киевского режима Владимира Зеленского.