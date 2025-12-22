Путин назвал хорошими планы России и Армении в сфере энергетики

Президент Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели переговоры тет-а-тет в стенах Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин рассказал, что страны планируют продолжить сотрудничать в энергетической сфере.

«У нас и планы хорошие: уже говорили по поводу энергетики, в том числе атомной. Сейчас вдаваться в детали не будем, но есть возможность обсудить, поговорить», — отметил он.

Также глава государства рассказал о проработке логистических проектов. Страны обсудили создание новых маршрутов, которые раскроют границы Армении.

Ранее премьер республики снял себя на видео на фоне Исаакиевского собора. Он сложил ладони в виде сердца под песню группы Uma2rman. В комментарии к видео Пашинян пожелал всем хорошего дня.

Армянский премьер прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече лидеров стран СНГ.