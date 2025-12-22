Пашинян опубликовал видео на фоне центра Петербурга

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в своем Telegram-канале видеозапись с видом из окна на Исаакиевский собор. Политик приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в неформальном саммите СНГ.

«Доброе утро, хорошего дня и люблю всех вас», — написал Пашинян.

На опубликованных кадрах видно, как премьер складывает ладони в виде сердца под песню группы Uma2rman.

На фоне саммита ЕАЭС и неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге фиксируются перебои с мобильным интернетом. По данным сервиса DownDetector, больше всего проблем со связью возникает в центре города.

Ранее президент Владимир Путин встретился с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Глава государства посетил музей и осмотрел экспонаты.

В первый день визита в Петербург Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Темой встречи стало развитие интеграции в рамках ЕАЭС. Также в городе состоялась церемония вручения премии мира имени Льва Толстого, лауреатами которой стали президенты Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.