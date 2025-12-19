Путин назвал грабежом попытки конфисковать российские активы

Попытки изъять российские активы в Европе являются грабежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря.

«Кража — неподходящее определение. Кража — это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать это открыто. Это грабеж», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что в любом случае все украденное когда-то придется отдавать и Россия сумеет найти независимую от политики юрисдикцию, которая поможет вернуть свое.

Ранее стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал победой для права новость об отказе от незаконного использования российских активов для финансирования Киева.