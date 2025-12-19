Дмитриев назвал отказ Европы от изъятия активов России победой здравого смысла

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев счел победой для права новость об отказе от незаконного использования российских активов для финансирования Киева. Об этом он написал в соцсети X .

По его словам, это решение имеет большое значение для голосов разума в Европе.

«Отмена первоначально предложенной ЕС незаконной схемы <…> станет крупной победой для права и здравого смысла», — написал Дмитриев.

Ранее схожее мнение выразил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Он высоко оценил отказ от конфискации замороженных российских активов, назвав его победой международного права и уважением к закону.