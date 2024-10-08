Путин поблагодарил Токаева за идею Международной организации по русскому языку

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева создать Международную организацию по русскому языку в СНГ. Об этом российский лидер заявил на Совете глав государств — участников объединения.

Путин напомнил, что договор об учреждении Международной организации по русскому языку лидеры СНГ подписали в прошлом году на встрече в Бишкеке.



«Хочу еще раз выразить слова благодарности за эту инициативу президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Это, мне кажется, очень полезная и важная инициатива, поскольку русский язык является для всех нас языком межнационального общения», — привело слова президента России РИА «Новости».

Подписанный лидерами стран СНГ документ предусматривает всестороннее сотрудничество стран по поддержанию и продвижению русского языка для межгосударственного общения, а также приданию ему официального статуса в ООН, СНГ, ОДКБ, Евразийском экономическом союзе и Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, страны-подписанты взяли на себя обязательство поддерживать качество образования на русском языке через подготовку преподавателей, обмениваться опытом по экспертизам учебников, проводить конкурсы и выдавать гранты проектам, направленным на популяризацию русского языка как межнационального.

В конце декабря прошлого года Путин заявил, что штаб-квартира Международной организации по русскому языку появится в Сочи. Он подчеркнул, что новая структура способствует продвижению русского языка как ключа к свободному общению среди государств СНГ.