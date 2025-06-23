Путин назвал безосновательной агрессию против Ирана

Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Аракчи.

«Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий», — подчеркнул глава государства.

Российская сторона предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу. Визит главы МИД исламского государства в Россию позволит подумать над тем, как можно выйти из сложившейся ситуации, отметил Путин.

Ранее Аракчи заявил, что власти Ирана высоко оценили важность консультаций с Россией на фоне боевых действий с Израилем. Исламская Республика ценит позицию российской стороны, которая осудила удары США по ядерным объектам.