Путин напомнил о прагматизме США в вопросе закупки ядерного топлива у России

Путин: США до сих пор закупают у России ядерное топливо

Россия, несмотря на западные санкции, до сих пор поставляет Соединенным Штатам ядерное топливо. Об этом на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил президент Владимир Путин.

Он призвал действовать так же прагматично, как и США.

«Они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего, с удовольствием [его закупают]», — подчеркнул глава государства.

Путин назвал правильным подход Белого дома и обратил внимание на рост американской экономики. По его словам, рост ВВП Соединенных Штатов меньше, чем у России, но тоже высокий.

Президент добавил, что обратная ситуация наблюдается в европейских странах, экономики которых свалились в рецессию.

Ранее Путин рассказал о росте ВВП в России. В 2023 году этот показатель поднялся на 4,1%, в прошлом году — на 4,3%.