РИА «Новости»: Путин говорил с Гутерришем о праве наций на самоопределение

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи на саммите БРИКС в Казани обсуждали в контексте конфликта на Украине вопрос о принципе территориальной целостности и праве наций на самоопределение. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в МИД.

По его словам, в ходе обсуждения применения международного права генсек ООН акцентировал внимание на приоритете принципа территориальной целостности.

«В ответ Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала говорится о праве наций на самоопределение, а также указана необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», — отметил собеседник издания.

Он отметил, что киевский режим продолжает игнорировать эти пункты в отношении русскоговорящего населения Украины, как это было с правами жителей Донбасса.

Гутерриш посетил саммит БРИКС в Казани. После личной встречи с Путиным его раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. Позже он отказал генеральному секретарю ООН в визите в республику.