Путин накануне своего дня рождения поговорил с Нетаньяху

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону план Трампа по Газе

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Лидеры стран обсудили развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе выдвинутый президентом США Дональдом Трампом план по нормализации ситуации в секторе Газа. Путин подтвердил позицию по комплексному урегулированию палестинского вопроса.

Также президенты России и Израиля выразили заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг ядерной программы Ирана и дальнейшей стабилизации в Сирии.

Путин поздравил Нетаньяху и израильский народ с праздником Суккот. Тот же выразил российскому коллеге накануне дня рождения самые добрые пожелания.

Ранее Нетаньяху провел переговоры с Трампом. Он заявил, что считает отказом ответ ХАМАС на предложение американского лидера по урегулированию в секторе Газа.