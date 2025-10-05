Нетаньяху расценил ответ ХАМАС по Газе как отказ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время беседы он заявил, что считает отказом ответ ХАМАС на его предложение по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios .

По его данным, Нетаньяху и Трамп созвонились 3 октября после того, как палестинское движение ответило на предложение по мирному процессу.

Израильский премьер заявил, что «праздновать нечего, и он [ответ ХАМАС] ничего не значит». Он также выразил мнение, что палестинское движение таким образом просто отказалось от плана Трампа.

В ответ на это американский лидер с применением ненормативной лексики указал Нетаньяху на то, что у него слишком негативный настрой.

«Это победа, примите ее», — подчеркнул Трамп.

Ранее хозяин Белого дома потребовал, чтобы ХАМАС немедленно освободил израильских заложников. Он объяснил, что не любит задержки, и пригрозил в случае промедления снять все предложения.