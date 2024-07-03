Путин начал переговоры с премьером Пакистана

Путин начал переговоры с премьером Пакистана Шарифом на саммите ШОС в Астане

Фото: РИА «Новости»

Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа начались в Астане в рамках саммита ШОС. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин выразил готовность увеличить поставки энергоносителей в Пакистан.

Президент добавил, что отношения двух государств развиваются в деловом и дружеском ключе. Он также охарактеризовал перспективы увеличения товарооборота между странами как неплохие.

В ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин затронул вопросы торгового сотрудничества стран и планы по строительству инфраструктуры, в частности, трассы «Север — Юг».

Саммит ШОС стартовал 3 июля и продлится два дня. На него прибыли главы государств и правительств 16 стран, а также представители крупнейших международных организаций. Главной темой встречи обозначили «Укрепление многостороннего диалога: стремление к устойчивому миру и развитию».

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