Президент Владимир Путин распорядился направить каждому южноосетинскому селу и школе по одному миллиону рублей. Такую меру он принял в честь 80-летия Победы в Великой Ответственной войне, заявил в Цхинвале первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Его процитировал ТАСС .

Кириенко провел в Южной Осетии переговоры с местным руководством и возложил цветы к памятникам защитникам отечества и Вечному огню. Также он вместе с президентом республики Аланом Гаглоевым побывал на пасхальном богослужении.

«Впереди не менее светлый, важный праздник — 80-летие Великой Победы, поэтому президент России принял еще одно важное решение», — подчеркнул Кириенко.

По его словам, деньги от российского лидера пойдут на восстановление памятников и музеев. Он напомнил, что народ Южной Осетии в годы Великой Отечественной войны проявил героизм и преданность Родине.

Ранее Парад Победы в Москве запланировали посетить многие главы государств. На мероприятие в честь праздника 9 Мая приедут премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Венесуэлы Мадуро и лидер Сербии Александр Вучич.