Путин извинился перед Меркель за случай с собакой

Президент России Владимир Путин извинился перед экс-канцлером Германии Ангелой Меркель за случай с собакой в 2007 году в Сочи. Во время переговоров лабрадор российского лидера Конни вошла в зал.

«Что касается собачьей темы — действительно, такой случай был. Госпожа Меркель приезжала к нам в гости с визитом… Я уже говорил ей об этом, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал, то я никогда бы этого не сделал. Наоборот, я хотел создать такую непринужденную, приятную атмосферу», — рассказал Путин во время пресс-подхода по итогам саммита ОДКБ.

Владимир Путин отметил, что в течение пяти лет жил в Германии и знает, что там с большим уважением относятся к домашним животным. Президент опроверг слова Меркель о том, что он намеренно «пугал» ее своей собакой. Путин пообещал, что если экс-канцлер Германии вновь посетит Россию, то он не позволит пускать к ней собак.

Недавно Ангела Меркель опубликовала мемуары, в которых она рассказала о поездке в Сочи в 2007 году. Она призналась, что очень боится собак. И когда черный лабрадор подошел к ней, она только и делала, что пыталась сохранять спокойствие.