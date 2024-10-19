Нет здравого смысла. Сербию возмутило отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица
Вулин: отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица оскорбит память жертв
Отсутствие России на годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау оскорбляет память жертв холокоста. Такое заявление сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин на конференции в представительстве Россотрудничества в Белграде.
«Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем-то, что их освободители не будут здесь?» — процитировало его РИА «Новости».
Он напомнил, что дело в том, что действия российского государства в настоящее время вызывают недовольство у правительства Польши.
В Российском центре науки и культуры «Русский дом», который является представительством Россотрудничества, прошла научная конференция, посвященная освобождению Белграда и Сербии в период Второй мировой войны.
В январе 2024 года музей, расположенный на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенциме, не пригласил представителей российского посольства на мероприятия, посвященные 79-й годовщине освобождения лагеря советскими войсками, сообщало РИА «Новости».
Ранее президент Польши Анджей Дуда напомнил властям Украины о сотрудничестве страны с Адольфом Гитлером и участии в холокосте.