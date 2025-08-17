Путин и Трамп реализовали идею о встрече глав государств на Аляске 82-летней давности

Володин напомнил о письме Рузвельта Сталину с просьбой встретиться на Аляске

Президент России Путин и его американский коллега Дональд Трамп реализовали идею о встрече глав государств на Аляске 82-летней давности: президент США Франклин Рузвельт тогда предлагал Иосифу Сталину встретиться именно в этом штате. Об этом в Telegram-канале напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Аляска стала местом встречи глав России и США впервые, хотя возможность была несколько ранее. Президент США Рузвельт 5 мая 1943 года обратился к Сталину с просьбой провести встречу на Аляске, — написал Володин.

Председатель нижней палаты парламента напомнил, что Рузвельт тогда предлагал обсудить положение на море и на суше. Володин подчеркивал, что Рузвельт признавал «великую работу» СССР.

«В силу ряда причин встреча на Аляске не состоялась, затем место выбрали другое. Но факт остается — в истории случались периоды, когда уважения, несмотря на идеологические противоречия, было больше, чем в последующее время», — заключил политик.

