Путин и Трамп продолжат переговоры на Аляске за рабочим завтраком

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа после личной беседы пройдут в формате рабочего завтрака с участием делегаций двух стран. Об этом заявил помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, его процитировало РИА «Новости» .

«Беседа пройдет в формате тет-а-тет. <…> Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком», — сказал он.

По словам Ушакова, в начале мероприятия в расширенном составе оба лидера выступят с краткими заявлениями. Продолжительность переговоров будет зависеть от того, как пройдет дискуссия.

Также в правительстве считают символичным, что саммит состоится недалеко от захоронения советских летчиков на Аляске.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал прорывом сам факт встречи Путина и Трампа. По его словам, еще две недели назад это казалось невозможным.