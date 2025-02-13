Европе придется попрощаться с 3,1 триллиона долларов из-за Украины

Если Европе придется самостоятельно урегулировать ситуацию на Украине, то защита ВСУ и расширение военных сил обойдутся европейским странам в 3,1 триллиона долларов в следующие 10 лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Защита Украины и расширение собственных вооруженных сил могут обойтись крупнейшим державам континента в дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет», — заявили в материале.

Анализ журналистов показал, что за ближайшее десятилетие Евросоюз должен, гипотетически, потратить на ВСУ 175 миллиардов долларов, еще 30 миллиардов пойдут на вероятное поддержание группировки миротворцев на Украине, также 230 миллиардов понадобятся на восстановление инфраструктуры.

Однако больше всего денег уйдет на укрепление вооруженных сил Евросоюза. Придется дополнительно финансировать пополнение артиллерийских запасов, закупать ракетные системы и средства ПВО.

По данным агентства, все это обнажит проблемы оборонного сектора ЕС, которые он копил «годами». Сейчас Европа не готова к расширению военного потенциала.

Ранее Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европе придется заплатить огромную цену, чтобы «собрать по кускам Украину». Он напомнил, что президент США Дональд Трамп готов поддерживать украинскую сторону только за добываемые там редкоземельные металлы.