Путин и Трамп могут созвониться на следующей неделе

Уиткофф: телефонный разговор Путина и Трампа может пройти на следующей неделе

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал предстоящую телефонную беседу американского президента с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, разговор может состояться уже на следующей неделе, сообщил CNN .

«Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе», — сказал Уиткофф в эфире телеканала.

Также спецпосланник Трампа оценил ход переговоров России и США по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что в этом вопросе «дистанция сокращается».

Уиткофф назвал состоявшуюся в Москве 13 марта встречу с Владимиром Путиным позитивной. Она была сосредоточена на поиске решений относительно Украины. Итоги своего визита в Россию Уиткофф уже обсудил с Трампом.

Ранее помощник президента Путина Юрий Ушаков рассказал, что стороны готовятся к встрече лидеров двух государств. Россия и Соединенные Штаты ведут контакты в том числе по этому поводу.