Путин и Трамп могли предварительно договориться о прекращении огня в небе

Во время саммита на Аляске российский президент Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пришли к предварительной договоренности о прекращении огня в небе. Об этом заявил журналист The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X.
«Мне сообщили, что достигнуто предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до встречи лидеров трех сторон», — написал он.
Кэрролл добавил, что новостей по этому поводу можно ждать на следующей неделе.
Ранее стало известно, что Трамп после встречи с Путиным провел продолжительный телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тему беседы Белый дом раскрывать не стал.
