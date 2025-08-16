Путин и Трамп могли предварительно договориться о прекращении огня в небе

Кэрролл: США и Россия предварительно договорились о прекращении огня в небе

Во время саммита на Аляске российский президент Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пришли к предварительной договоренности о прекращении огня в небе. Об этом заявил журналист The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X .

«Мне сообщили, что достигнуто предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до встречи лидеров трех сторон», — написал он.

Кэрролл добавил, что новостей по этому поводу можно ждать на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Трамп после встречи с Путиным провел продолжительный телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тему беседы Белый дом раскрывать не стал.