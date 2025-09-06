Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сблизить позиции. Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы государства Антон Кобяков на полях ВЭФ.

Он отметил, что форум проходит после очень важных событий.

«Наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения», — подчеркнул Кобяков.

Переговоры российского и американского лидеров состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

Ранее Кобяков назвал невозможным диалог с «узурпировавшим власть» украинским президентом Владимиром Зеленским. Западные страны могли бы обратить на это внимание.