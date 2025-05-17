Путин и Токаев обсудили итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев пообщались по телефону. Российский лидер поздравил коллегу с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.

Токаев высказался о мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По его нению, они прошли в торжественной атмосфере, содержательно и успешно. Мероприятия вызвали широкий отклик в разных странах.

«Лидеры обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества», — добавили в Кремле.

Также Путин и Токаев обменялись мнениями о переговорах делегаций России и Украины в Стамбуле.

Накануне президент России провел телефонный разговор с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Собеседники обсудили развитие взаимовыгодных отношений и поздравили друг друга с годовщиной Победы в ВОВ.