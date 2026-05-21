Путин и Си Цзиньпин передали привет ветерану, с которым смотрели парад Победы

Президент России Владимир Путин попросил передать поздравления ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому. Об этом российский лидер заявил во время посещения тематической выставки в Пекине, написал ТАСС .

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели фотовыставку «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав» в Доме народных собраний. Снимок с ветераном им представил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, передавший привет лидерам России и Китая от Знаменского.

На фотографии запечатлен момент беседы двух лидеров с ветераном на параде Победы на Красной площади в 2025 году. В августе Знаменскому исполнится 101 год. Организаторы выставки отметили, что планируют поздравить его с днем рождения. Си Цзиньпин пожелал ветерану крепкого здоровья и долголетия.

«И от нас поздравьте», — попросил российский лидер.

