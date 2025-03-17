Путин и Рахмон утвердили программу стратегического партнерства в военной сфере

Российский министр обороны Андрей Белоусов и его таджикистанский коллега Эмомали Собирзода утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Оба министра подписали документ.

По данным пресс-службы Кремля, президент Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон провели неформальную встречу. В ней также принял участие глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Россия и Таджикистан стремятся к тому, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, рассказал Путин по итогам переговоров.

Ранее глава государства анонсировал подписание документов в сфере безопасности в ОДКБ между двумя странами. Путин назвал Россию одним из ключевых партнеров и обратил внимание на увеличение товарооборота между государствами. По его словам, за 2024 год он увеличился на 7%, до полутора миллиардов долларов.