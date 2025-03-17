Путин анонсировал подписание документов по безопасности в ОДКБ с Таджикистаном

Путин сообщил о подписании с Таджикистаном документов по безопасности в ОДКБ

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в Москве. Во время рабочего визита Рахмона в Москву российский лидер заявил о необходимости подписания документов в сфере безопасности между двумя государствами, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве — в зоне ответственности ОДКБ. Таджикистан активно работает в организации. Сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению», — сказал во время начала встречи Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что Россия является одним из ключевых партнеров Таджикистана в сфере торгово-экономических отношений. Российский лидер заявил, что за прошлый год товарооборот между странами вырос на семь процентов и достиг полутора миллиардов долларов. Немногим больше — в 1,6 миллиарда долларов — оценивается объем капиталовложений.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил, что примет участие в мероприятиях к 80-летию Победы, которые состоятся 9 мая в Москве.