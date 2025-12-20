Путин заявил об усилении сотрудничества России со странами Африки

Россия активизировала конструктивное сотрудничество по всем направлениям со странами Африки, занимающими все более весомую роль в глобальной политике. С таким обращением к участникам второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка обратился президент Владимир Путин. Полный текст опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что обладающий огромным экономическим и человеческим потенциалом континент утверждается в качестве одного из значимых центров будущего многополярного мира.

«Российская Федерация придает большое значение развитию дружественных, в полной мере равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами», — заявил Путин.

Он напомнил, что Россия оказывает государствам поддержку в обеспечении национальной безопасности и решении продовольственной проблемы, помогает в борьбе с терроризмом и преодолении последствий стихийных бедствий.

Путин отметил, что в ходе проходящего мероприятия участники изучат результаты реализации плана Форума партнерства Россия — Африка на 2023–2026 годы, а также определят новые перспективные направления работы.

Прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Все разработанные идеи станут конкретными инициативами на предстоящем саммите Россия — Африка.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка проходит в Египте. В ней принимает участие министр иностранных дел Сергей Лавров.

В начале февраля Лавров объявил о планах открыть посольства страны в семи государствах Африки в ближайшие два года.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что речь идет о Гамбии, Либерии, Коморах, Южном Судане, Нигере, Сьерра-Леоне и Того.

Лавров добавил, что планах также увеличение российских торговых представительств на континенте. Этот вопрос МИД обсудил с Минэкономразвития и Минпромторгом.