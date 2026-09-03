Путин и президент Индонезии обсудили двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

«Индонезия — один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет», — отметил российский лидер.

Он указал на развитие торговли между двумя государствами, в прошлом году показатель превысил 12%. В поле внимания стран также сельское хозяйство, судостроение, энергетика и IT.

Путин поблагодарил Субианто за визит и согласие принять участие в ВЭФ во Владивостоке.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков на ВЭФ ранее заявил, что клиенты банка могут платить по QR-коду на Филиппинах и в Индонезии.