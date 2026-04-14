Путин и президент Индонезии обменялись подарками

Путин подарил президенту Индонезии самовар, в ответ получил вазу и миниатюру

Президент России Владимир Путин и его коллега из Индонезии Прабово Субианто обменялись подарками после переговоров в Кремле в понедельник. Об этом сообщило агентство ANTARA .

По информации источника, российский лидер подарил Субианто самовар, а президент Индонезии вручил ему миниатюру храма Боробудур и декоративную вазу с традиционным узором — орнаментом батик.

Путин отмечал, что контакты двух стран демонстрируют особый характер их отношений. Самыми перспективными отраслями межгосударственного сотрудничества он назвал фармацевтику, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, космос и энергетику.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президенты планировали рабочий обед, где и обсудили большое количество стоящих на повестке дня вопросов.