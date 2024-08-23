Путин и Пашинян договорились о встрече

Правительство Армении: Путин и Пашинян созвонились и договорились о встрече

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора договорились о встрече для обсуждения общей повестки. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Во время беседы Путин рассказал Пашиняну об итогах своей поездки в Азербайджан, за что премьер-министр Армении выразил благодарность российскому лидеру.

«Собеседники договорились встретиться при возможности для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня Армении и России», — заявили представители Пашиняна.

Ранее во время переговоров в Баку с президентом Ильхамом Алиевым Путин заявил, что планирует связаться с Пашиняном для обсуждения результатов встречи. Также российский лидер выразил готовность Москвы содействовать делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией.

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Lu Hanxin/Xinhua

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