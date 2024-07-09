Путин и Моди осудили теракты в «Крокусе», Дагестане и Джамму-и-Кашмире

Террористические атаки в «Крокус Сити Холле», Дагестане и в районе Катхуа в Джамму-и-Кашмире стали напоминанием о необходимости дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества. Об этом указали в совместном заявлении по итогам переговоров в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Стороны отметили важность наращивания работы в этой сфере без двойных стандартов. Они призвали к бескомпромиссной борьбе против международного терроризма и экстремизма во всех их формах и проявлениях.

Ранее Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России. Индийский премьер получил ее за развитие партнерских отношений с Россией.